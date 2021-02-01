وفاة النائب اللبناني «ميشال المر»

توفي نائب رئيس الحكومة الأسبق والنائب الحالي ميشال المر اليوم، عن عمر قارب الـ90 عاماً، بعد معاناة مع المرض ونتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا منذ شهر ونصف تقريباً.



يشار إلى أن المر دخل المجلس النيابي للمرة الاولى في عام 1968، وعين وزيراً في حكومات كثيرة، وكان رئيس السنّ في المجلس النيابي الحالي، وشغل لسنوات طويلة منصب نائب رئيس الحكومة، وانتخب نائباً عن دائرة المتن في دورات عدة آخرها في العام 2018.



ولقبه البعض بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى، بينهم إلياس سركيس وبشير الجميل وإميل لحود وميشال سليمان.



في عام 1991، تعرض المر لمحاولة اغتيال إثر تفجير سيارة مفخخة لدى مروره في منطقة أنطلياس.