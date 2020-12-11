وفاة الممثل السوري محسن عباس

توفي مساء الخميس 10 كانون الأول الممثل السوري محسن عباس عن عمر 62 عاماً.ولد الراحل عام 1958، وانطلق مشواره الفني مع المسرح منذ 46 عاماً بما يمتلك من موهبة وحضور.



وبدأ العمل كممثل مسرحي في عام 1974 في مدينة حلب، وقدم الكثير من الأعمال المسرحية وعمل في الإخراج المسرحي بين عامي 2004 و2008 فحاز عدة جوائز منها عن “عرض كلب الآغا” ضمن فعاليات “دمشق عاصمة الثقافة العربية” عام 2008 وله العديد من المشاركات في المسرح والدراما والسينما، وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1994.



من مسلسلاته الدرامية “وحدن، عطر الشام، مقامات العشق، المهلب بن أبي صفرة، أحمر، إخوة التراب، الثريا، الجمل، ليل المسافرين، الفراري”.



من مشاركاته السينمائية “مطر حمص، أمينة، تراب الغرباء”.



من مسرحياته كممثل “التعزية المعاكسة، فوق هذا المستطيل وقع، أيديولوجيا الأخطاء، دوائر الغضب، ابن الغابة، مغامرة رأس المملوك جابر، حكايات من دفتر اليوميات، مهاجر بروساكيت”.



الوطن