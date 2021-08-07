وفاة الفنانة المصرية القديرة دلال عبد العزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.



وكانت الفنانة القديرة تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها نادرة.

والفنانة القديرة شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.



وكان الفنان الراحل سمير غانم، قد توفي متأثراً بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاماً، في شهر الماضي.