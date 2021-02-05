وفاة الفنان المصري القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاماً

توفي الفنان الكبير عزت العلايلي صباح الجمعة 5 شباط 2021 عن عمر ناهز 86 عاماً



العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960عمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962.



تعددت أعماله حيث شارك في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون ومن أهم أعماله فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات" كما نذكر من أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)



ووجه الفنان الراحل العلايلي وعبر برنامج FamousNews بتاريخ 2020/11/12 رسالة للجمهور السوري مليئة بالمحبة والشكر على اهتمامهم الدائم واصفاً إياهم بالجمهور "الألذ" في الوطن العربي فهم ناس يتمتعون بأدب كبير.كما نقل من خلاله محبة الجمهور المصري الكبير لكل المهتمين بالفن من سورية وبكل المشاركات السورية في كل المهرجانات المصرية.نينار اف ام