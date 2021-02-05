مقتل وجرح العشرات من ميليشيا "التركستاني" بريف حماة.. صاروخ موجه للجيش السوري
غارات جوية على مواقع داعش في البادية
وزير النفط : خسائر القطاع النفطي أكثر من 91 مليار دولار
عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تتصدى له
رغم إعلانها “فك الحصار”.. قسد تواصل منع دخول الطحين والمحروقات لأحياء الحسكة والقامشلي
الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” بمنطقة أثرية شرق حماة
واشنطن ستستمر بالضغط الاقتصادي على سوريا
هكذا تحوّل الأردن إلى أحد أسباب أزمة المازوت في سوريا
غارات روسية شمال إدلب على تخوم الحدود التركية
في الطريق الى دير الزور: «خطٌ أحمر لا يُقطع»
الصراع على الحسكة…
بعد التوصل لاتفاق.. البدء بفك الحصار عن الحسكة ولا ضامن لالتزام “قسد”
نيران “قسد” الصديقة تصيب رئيس مجلس دير الزور في “الإدارة الذاتية”
بيدرسون يلوح بحل جديد في سوريا.. أول خطوة أمريكية في دمشق!
اتفاق مبدئي لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي

وفاة الفنان المصري القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاماً

وفاة الفنان المصري القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاماً

توفي الفنان الكبير عزت العلايلي صباح الجمعة 5 شباط 2021 عن عمر ناهز 86 عاماً

العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960عمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962. 

تعددت أعماله حيث شارك في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون ومن أهم أعماله  فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات" كما نذكر من أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)

ووجه الفنان الراحل العلايلي وعبر برنامج FamousNews بتاريخ 2020/11/12 رسالة للجمهور السوري مليئة بالمحبة والشكر على اهتمامهم الدائم واصفاً إياهم  بالجمهور "الألذ" في الوطن العربي فهم ناس يتمتعون بأدب كبير.كما نقل من خلاله محبة الجمهور المصري الكبير لكل المهتمين بالفن من سورية وبكل المشاركات السورية في كل المهرجانات المصرية.نينار اف ام