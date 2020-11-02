وفاة الصحافي العالمي روبرت فيسك

توفي الصحافي والكاتب البريطاني روبرت فيسك (74 عاماً) بعد إصابته بسكتة دماغية في منزله في العاصمة الإيرلندية دبلن.



فيسك كان مراسل الشرق الأوسط لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، ويعتبر من المراسلين الصحافيين المخضرمين في المنطقة العربية، وقد أثار الجدل بمواقفه حيال العديد من الملفات لا سيما الحرب السورية 2011.



وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عام 2005 بأنه "ربما أشهر المراسلين الأجانب في بريطانيا".



وغطى فيسك أبرز الأحداث في المنطقة خلال الـ50 عاماً الماضية، مثل الحرب الأهلية اللبنانية، والغزو الروسي لأفغانستان، والثورة الإيرانية، والحرب الإيرانية العراقية.



ويُعرف فيسك بأنه من أشد منتقدي السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وقام بتغطية الحروب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، وكثيراً ما أدان التدخل الأميركي في المنطقة.



وكان فيسك أحد المراسلين الغربيين القلائل الذين أجروا مقابلة مع زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، وهو ما فعله ثلاث مرات في التسعينيات.



حصد فيسك العديد من الجوائز خلال مسيرته منها جائزة "أورويل" للصحافة، و"جائزة الصحافة البريطانية"، وجائزة "الصحافي الدولي للعام"، و"المراسل الأجنبي لهذا العام" في مناسبات عدة.