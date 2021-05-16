وفاة الدكتور عفيف دلا.. رئيس اتحاد شبيبة الثورة بحادث أليم

نعت وزارة الاعلام اليوم الأحد, الدكتور عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا بحادث أليم على أوتستراد طرطوس – حمص.



وكانت منظمة اتحاد شبيبة الثورة قد انتخبت الدكتور عفيف أحمد دلا رئيساً للمنظمة في ختام أعمال المؤتمر العام العاشر للاتحاد في أواخر العام المنصرم.



مكان الولادة: حمص – 1981



المؤهلات العلمية: شهادة عليا في الإدارة العامة – المعهد الوطني للإدارة العامة 2009



المهام العلمية والإدارية:



مدير ثقافة دمشق 2013 – 2014



المهام والمناصب التي شغلها في الحزب والمنظمات الشعبية:



أمين حلقة أنصار 2001 – 2003



عضو قيادة رابطة شبيبة 2004 – 2007



عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس مكتب الاعداد والاعلام والثقافة.

رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا 11- 2020