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وفاة الدكتور عفيف دلا.. رئيس اتحاد شبيبة الثورة بحادث أليم

وفاة الدكتور عفيف دلا.. رئيس اتحاد شبيبة الثورة بحادث أليم

نعت وزارة الاعلام اليوم الأحد, الدكتور عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا بحادث أليم على أوتستراد طرطوس – حمص.

وكانت منظمة اتحاد شبيبة الثورة قد انتخبت الدكتور عفيف أحمد دلا رئيساً للمنظمة في ختام أعمال المؤتمر العام العاشر للاتحاد في أواخر العام المنصرم.

 مكان الولادة: حمص – 1981

المؤهلات العلمية: شهادة عليا في الإدارة العامة – المعهد الوطني للإدارة العامة 2009

المهام العلمية والإدارية:

مدير ثقافة دمشق 2013 – 2014

المهام والمناصب التي شغلها في الحزب والمنظمات الشعبية:

أمين حلقة أنصار 2001 – 2003

عضو قيادة رابطة شبيبة 2004 – 2007

عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس مكتب الاعداد والاعلام والثقافة.
رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا 11- 2020