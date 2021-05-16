وفاة الدكتور عفيف دلا.. رئيس اتحاد شبيبة الثورة بحادث أليم
نعت وزارة الاعلام اليوم الأحد, الدكتور عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا بحادث أليم على أوتستراد طرطوس – حمص.
وكانت منظمة اتحاد شبيبة الثورة قد انتخبت الدكتور عفيف أحمد دلا رئيساً للمنظمة في ختام أعمال المؤتمر العام العاشر للاتحاد في أواخر العام المنصرم.
مكان الولادة: حمص – 1981
المؤهلات العلمية: شهادة عليا في الإدارة العامة – المعهد الوطني للإدارة العامة 2009
المهام العلمية والإدارية:
مدير ثقافة دمشق 2013 – 2014
المهام والمناصب التي شغلها في الحزب والمنظمات الشعبية:
أمين حلقة أنصار 2001 – 2003
عضو قيادة رابطة شبيبة 2004 – 2007
عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس مكتب الاعداد والاعلام والثقافة.
رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا 11- 2020