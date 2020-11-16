وضع مركز اتصالات طيبة الإمام في ريف حماة بالخدمة

وضعت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم مركز اتصالات بلدة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي بالخدمة بسعة 2250 خطاً هاتفياً بعد تأهيله وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب خلال السنوات الماضية بكلفة تجاوزت 175 مليون ليرة.



وبين وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في تصريح للصحفيين أن قطاع الاتصالات في سورية تضرر خلال الفترة الماضية جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية وارتكابها تدميراً ممنهجاً لمختلف مقاسم ومحطات وتجهيزات الاتصالات مشيراً إلى أنه بعد عام 2017 ومع تحرير العديد من القرى والبلدات في ريف محافظة حماة من رجس الإرهاب استطاعت وزارة الاتصالات وبخبرات محلية ومن خلال نقل التجهيزات الفائضة من مراكز هاتفية أخرى إعادة تأهيل عدد من المراكز الهاتفية المتضررة ومنها مركز هاتف صوران في عام 2019 واليوم مركز هاتف طيبة الإمام وقريباً مركز هاتف التريمسة في منطقة محردة.