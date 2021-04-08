وضع مخبز آلي وصالتين للسورية للتجارة بالخدمة بريف إدلب المحرر وحمص

افتتح في منطقة خان شيخون في ريف إدلب المحرر من الإرهاب مخبز آلي وصالة بيع تابعة للمؤسسة السورية للتجارة بعد إعادة تأهيلهما من الأضرار التي لحقت بهما جراء الإرهاب.



وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال الافتتاح إن افتتاح المخبز والصالة وإطلاق عملهما في خان شيخون يأتي في إطار التوجهات الحكومية لإعادة الحياة والخدمات للمناطق المحررة من الإرهاب وتأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى منازلهم.



وبدأ مخبز خان شيخون إنتاج الخبز بشكل تجريبي بطاقة 6 أطنان يوميا وهو قادر على زيادة طاقته الإنتاجية حتى 12 طنا في ضوء زيادة عدد الأسر العائدة إلى المنطقة ،وقد بلغت تكلفة تجهيز خطوط الإنتاج والمحولة الكهربائية والبئر الخاصة بالمخبز تجاوزت 275 مليون ليرة..

كما تم افتتاح صالة للبيع في المنطقة لتأمين حاجة الأهالي من المواد والسلع الغذائية والتموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح ما بين 25 و 40 بالمئة.



وفي السياق ذاته وضعت المؤسسة السورية للتجارة صالة دير بعلبة في حمص بالخدمة بعد إعادة تأهيلها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب ورفدها بمختلف المواد والسلع اللازمة.