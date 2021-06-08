بهدف دعم قطاع الدواجن، وخلق حالة من استقرار أسعار المادة العلفية،



أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف عن وصول 90 ألف طن من مادة الذرة الصفراء إلى مرفأ طرطوس وهي الآن في طور التفريغ والتحميل والنقل إلى مستودعات فروع المؤسسة في المحافظات.



وبين مدير عام المؤسسة عبد الكريم شباط أن هذه الكميات تعاقدت المؤسسة على استيرادها مسبقاً، ووصلت على دفعات، لافتاً إلى أن الكمية المشحونة منها إلى مستودعات المؤسسة بلغت حتى تاريخه 30 ألف طن، وسيتم شحن الكميات المتبقية بالتتالي.