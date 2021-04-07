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وصول ناقلة نفط إلى بانياس

أكد مصدر في الشركة السورية لنقل النفط  وصول ناقلة نفط إيرانية إلى مصب بانياس على الساحل السوري.

وقال المصدر إن الناقلة تحمل مليون برميل من النفط، دون أن يعلق نفيا أو إثباتا على معلومات تقول إن الناقلة هي واحدة من أربع ناقلات ستصل تباعا.

يذكر أن أحد المواقع المتخصصة بتعقب حركة السفن كان رصد منذ أيام ناقلة إيرانية تتجه نحو بانياس السورية، وقال إن "الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا"

كما كان رئيس الحكومة  حسين عرنوس، وعد بانفراج في أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع الجاري.

 


المصدر: RT