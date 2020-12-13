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وسط انتشار شائعات عن صحته.. من هم خلفاء المرشد؟

يجري الحديث في إيران عن السينايورهات المحتملة في حال تدهورت صحة المرشد الأعلى للثورة في إيران "آية الله علي خامنئي"، أو مات فجأة عقب انتشار شائعات حول صحته.

ويعد الرجل البالغ من العمر 81 عاماً أعلى سلطة سياسية في واحدة من أهم دول الشرق الأوسط، ولمن يخلفه في هذا المنصب أهمية كبيرة في إيران والمنطقة وبقية العالم.

يتم اختيار المرشد الأعلى "آية الله خامنئي هو الثاني فقط منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979" من قبل هيئة مؤلفة من 88 رجل دين وتعرف الهيئة باسم مجلس الخبراء، ويجري انتخاب أعضاء مجلس الخبراء من قبل الإيرانيين كل ثماني سنوات، ولكن يجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور.

ويتم اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى، ومن هنا فإن المرشد الأعلى له نفوذ كبير في كلا الهيئتين، وبمجرد انتخابه، قد يظل المرشد الأعلى في هذا المنصب مدى الحياة.

وعلى الرغم من رواج شائعات حول قائمة سرية للغاية بأسماء المرشحين للمنصب بعد خامنئي، فلا أحد يعرف من هم المدرجون فيها كما لم يدعي أحد أنه يعلم بها.

تقول الروايات إن المرشح المفضل لعلي خامنئي قد يكون إما ابنه مجتبى أو رئيس مجلس القضاء "إبراهيم رئيسي"، ويُعتقد أيضاً أن سلف رئيسي، صادق لاريجاني، والرئيس الحالي حسن روحاني، لديهما تطلعات لتولي المنصب.