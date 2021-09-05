وسائل إعلام ليبية: استهداف مصنع قوارب هجرة في صبراتة بضربتين جويتين

أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع انفجار داخل موقع لتصنيع قوارب الهجرة، في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، مرجحة تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات مسيرة مجهولة.



وقال مصدر من مدينة صبراتة، لـ"218" بوقوع انفجار داخل موقع لتصنيع قوارب الهجرة، في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت.



ورجح المصدر أن يكونسبب الانفجار لضربتين جويتين، نفّذتهما طائرة مسيّرة مجهولة.



ويقع المصنع بحسب المصدر، قرب معصرة "جلُّول"، في منطقة خرسان المتاخمة للطريق الساحلي، وسط صبراتة، ويُستخدم لتجهيز زوارق الهجرة غير القانونية وتهريب البشر.



وحتى الآن لم تصدر الجهات الأمنية، تصريحا يوضّح ملابسات الحادثة.