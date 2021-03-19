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وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية

وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء أمس الخميس، بسقوط عدة صواريخ أطلقت من أراضي سوريا على مدينة كيليس جنوب تركيا.

ونقلت وسائل إعلام أن صواريخ تم إطلاقها من داخل سوريا سقطت على حي بيشيفلار في كيليس ما أثار هلعا لدى السكان المحليين.

وأضافت التقارير الأولوية أن فرق إنقاذ وقوات أمن هرعت إلى موقع الحادث ولم يتم تسجيل سقوط أي قتلى أو مصابين.   

وتقع مدينة كيليس على حدود تركيا الجنوبية مع محافظة حلب السورية وسبق أن شهدت حوادث متعددة لسقوط صواريخ وقذائف تم إطلاقها خلال أعمال قتالية مستمرة داخل سوريا.

وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016 ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية. 

 

 


المصدر: وسائل إعلام تركية 