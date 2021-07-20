وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة السفيرة بريف حلب

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري عند منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.



وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 37ر23 من مساء أمس الإثنين 19/7 قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها مبيناً أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في الخامس من نيسان الماضي لعدوان بالصواريخ على منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.



وتشكل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية دعماً مباشراً من كيان الاحتلال للتنظيمات الإرهابية إلى جانب دعمه لتلك التنظيمات خلال وجودها في المنطقة الجنوبية.