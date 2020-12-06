وزيرة سورية تحسم موضوع زيادة الرواتب

كشفت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن «التوجه الحكومي في سوريا محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة الرواتب»، مشيرة إلى أن التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت.



كلام "سفاف" جاء خلال جلسة لـ"مجلس الشعب" السوري، حيث بيّن الأعضاء أن مشروع الإصلاح الإداري لم يشهد أي مخرجات حتى الآن، في ظل استشراء الفساد واستمرار المعاناة في معاملات المواطنين ضمن دوائر الدولة، بحسب ما أوردته صحيفة "تشرين" المحلية.