نموذج «التحرير» الأميركي: الرقّة تنازع تحت ركامها
إصابات باستهداف صواريخ مجهولة المصدر حراقات بدائية لتكرير النفط في ريف حلب
اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح سوريا ويرسله إلى شمال العراق
الجيش يبدأ حملة نزع الألغام في البادية
الثالث من نوعه هذا الشهر.. رتل عسكري تركي ضخم يدخل سوريا
موسكو ودمشق: السلطات الكردية فقدت السيطرة على الوضع في مخيم الهول
"وول ستريت جورنال": إسرائيل هاجمت 12 ناقلة نفط إيرانية منذ 2019
ومازال الكتاب مرفوعا على أسنة الرماح
قسد تدعي تدريب الأمريكيين لعناصرها على الـ “آباتشي”
قسد تطلق “النفير العام” وتهدد بـ “إلزامية تجنيد النساء”
جندتهم تركيا للقتال إلى جانبها.. أكثر من 200 طفل سوري عالقون في ليبيا
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الشدادي تضم راجمات صواريخ
الجيش يدمر سيارة بما فيها من “دوا عش” في البادية
الطيران الحربي يمسح البادية الشرقية حتى الحدود العراقية

وزيرة الشؤون الاجتماعية: الأسرة السورية استغنت عن 80٪ من احتياجاتها

تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبدالله حول الوضع المعيشي للسوريين، مشيرة إلى أن الأسرة السورية استغنت عن الحاجات الرئيسية نتيجة الحرب والحصار.

وقالت عبدالله بحسب صحيفة “الوطن” إن “الأسرة السورية استغنت عن 80% من احتياجاتها الضرورية والأساسية واليومية بسبب هذه الحرب التي تتعرض لها منذ أكثر من 10سنوات إضافة إلى الحصار الظالم للمواطنين السوريين في كل مقومات حياتهم”.

وتابعت عبد الله أن “سوريا ما زالت قادرة على تجاوز هذه الأزمة، من خلال العودة إلى الاهتمام بالأسرة كخلية أساسية في المجمع، والابتعاد عن الفردية التي تروج لها اللبرالية الجديدة، لأن سوريا بنيت بكل السوريين، ولم تكن في يوم من الأيام تعيش على الفردية”.

ونوهت عبدالله إلى أن “جميع دول العالم التي عانت الحروب ظهر فيها تجار أزمة وتجار حروب”، مبينة أن سوريا يكفيها أن يكون هناك “10% من المجتمع من الأخيار ليحملوا الدولة ويعيدوا بناءها من جديد”.

يذكر أن أزمة اقتصادية حادة يعاني منها المواطن السوري نتيجة العقوبات من جهة وعدم وجود خطة واضحة من قبل المعنيين لمعالجة المشكلات الاقتصادية الموجودة ومنعها عن التدهور من جهة أُخرى.

 