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وزيرالتعليم العالي : آلية جديدة لفرز المهندسين

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، أن الوزارة رفعت لمجلس الوزراء، قائمة بأسماء جميع خريجي الكليات التطبيقية في الجامعات السورية، وذلك ليصار إلى فرزهم مع المهندسين ومعاملتهم معاملة المهندسين.

وأكد الوزير إبراهيم وخلال لقاء مع الطلبة المتفوقين نظمه الاتحاد الوطني لطلبة ،  أن هناك آلية جديدة لفرز المهندسين تدرسها رئاسة مجلس الوزراء، لوضع ضوابط ومعايير أكثر دقة من أجل الفرز، علماً أن طلاب الكليات التطبيقية من ضمن الشرائح التي تدرس.

من جانبه أشار معاون الوزير الدكتور رياض طيفور، إلى وجود إجراء جديد في رئاسة مجلس الوزراء عبر وجود منصة إلكترونية وبرامج جديدة لفرز المهندسين، مبيناً أن خريجي الكليات التطبيقية لهم حق بتأمينهم كما المهندسين.

 


 
الوطن