وزير خارجية لبنان يعتذر عن صدقه ويعلن استقالته

اعتذر وزير خارجية لبنان شربل وهبة عن تصريحاته ضد دول الخليج والسعودية، والتي أدلى بها خلال حوار تلفزيوني على قناة أمريكية أول يوم أمس.



وقال وهبة في تغريدة على تويتر "أتوجه بالإعتذار من دول الخليج عامة ومن المملكة العربية السعودية خاصة.. مملكة الخير والتسامح.. وأعلن توجهي غداً إلى رئيس الحكومة للتخلي عن مهامي في وزارة الخارجية والمغتربين".



وكان وهبة قال في المقابلة إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا داعش في سهل نينوى والأنبار وتدمر".



ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج، قال وهبة إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولّت التنظيم: "من الذي مولهم إذاً، أنا ؟!".



وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الاستوديو معترضاً على مهاجمة الضيف السعودي للرئيس اللبناني ميشال عون، قائلا: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".



في غضون ذلك، تدخلت مصر في الأزمة الناشئة، واستدعت الخارجية المصرية السفير اللبناني في القاهرة، لتقديم توضيحات حول تصريحات وهبة، وذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.



وجاء في بيان الخارجية المصرية: "لقد طلبنا تفسير لتصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان المسيئة بحق الدول والشعوب العربية في الخليج".