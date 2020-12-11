وزير النقل يعلن إعادة تشغيل مطار حلب قريبا

أعلن وزير النقل زهير خزيّم، أن الوزارة ستعمل على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي خلال الفترة القريبة القادمة.



وبعد جولة له في المطار، قال الوزير خزيّم إنه اطلع على جاهزية المطار الفنية والتشغيلية، وعلى الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من جائحة كورونا.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الفريق الحكومي المعني بجائحة كورونا، لإعادة تشغيل مطار حلب الدولي، قائلا: "نسعى ليتم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة"



وكان عدد من الفعاليات الاقتصادية في مدينة حلب (العاصمة الاقتصادية لسوريا)، طالبوا بإعادة افتتاح المطار.







المصدر: RT