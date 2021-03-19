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وزير النفط : الأمريكيون كالقراصنة و90% من نفط سوريا تحت سيطرتهم

أكد وزير النفط  بسام طعمة أن 90% من الاحتياطي النفطي السوري يقع في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي في البلاد.

 وقال طعمة في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" إن "الأمريكيين وأتباعهم يتصرفون تصرف القراصنة في استهداف الثروة النفطية السورية، وبواخر الإمدادات إليها".

طعمة أشار إلى أن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وقال إن "ما حصل في الحالة السورية من استهداف وحرب لم يحصل في غيرها سواء لناحية المنع من الاستفادة من ثرواتنا أو من وصول الإمدادات إلينا".


وأشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت أن "إسرائيل" استهدفت 12 ناقلة نفط متجهة إلى سوريا خلال عامين ونصف.

وقال طعمة إن القطاع النفطي "استهدف بشكل رئيسي لأنه رافع للاقتصاد السوري".

وحول آفاق استكشاف النفط قال الوزير إن المياه السورية "مؤملة من ناحية الاحتياط النفطي إلا أن ما يميز عقود الاستكشاف أنها مكلفة وذات مدى طويل" وأضاف أن "هناك مستقبلا نفطيا واعدا في تلك المياه، والأمر يحتاج إلى هدوء وظروف لوجستية مستقرة".

المصدر: قناة "الإخبارية السورية"