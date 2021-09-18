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وزير الكهرباء: اعتداء على خط الغاز المغذي لمحطة دير علي..

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل خروج محطة توليد دير علي من الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة.

وأضاف الزامل في اتصال مع قناة السورية مساء أمس: “حدث انخفاض كبير مباشر بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة توليد دير علي التي تغذي أكثر من 50 بالمئة من الحمل نتيجة اعتداء على خط الغاز” لافتاً إلى أنه لم تعرف حتى الآن تفاصيله.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن خروج محطة توليد دير علي من الخدمة جاء نتيجة هبوط ضغط الغاز جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة ما أدى إلى انخفاض التردد و خروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية مشيرة إلى أنه يتم حالياً إقلاع محطة توليد الزارة وسيتم إقلاع محطة بانياس بعدها مباشرةً كما سيتم تشغيل محطة توليد جندر و الناصرية.

وبينت الوزارة أن محطة توليد دير علي لن تعود للخدمة حالياً نتيجة الاعتداء على خط الغاز وستتم الاستعاضة عنها بمحطتي جندر والناصرية الغازية ريثما يتم إصلاح أضرار الاعتداء من قبل الورشات التي توجهت على الفور إلى المكان.




سانا