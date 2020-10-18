وزير الصناعة: بانتظار نتائج التحقيقات حول احتراق مستودع التبغ

أكد وزير الصناعة، زياد صباغ، أنّ الوزارة تتابع الإجراءات التي تم اتخاذها حول ملف الحريق الذي حدث في المستودع التابع لمؤسسة التبغ بالقرداحة، وبانتظار نتائج التحقيقات التي تجري حالياً.



وشدد، خلال اجتماعه اليوم مع المديرين المركزيين في مؤسسة التبغ، على أهمية أن يكون خبير إنتاج التبغ من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية، مبيناً أنّ انعدام الخبرة والنزاهة سينعكس بشكل سلبي على الفلاح وهذا أمر غير مقبول.



ونوه بأنّ الانطلاق في العملية الإنتاجية الصحيحة يبدأ من تغيير آلية وذهنية التفكير للبدء بالعمل بالشكل الأمثل.



وأشار إلى أنّ موضوع التراتبية الوظيفية هو جزء مهم من مشروع الإصلاح الإداري، مشدداً على ضرورة أن يأخذ كل مدير دوره ويتحمل مسؤوليته.



وأوضح الوزير، أنّ ما يميز مؤسسة التبغ عن غيرها من المؤسسات هو أنّ الإنتاج أكبر من الطاقات الإنتاجية، موجهاً بالعمل على إنشاء خطوط تصنيعية جديدة حسب نوعية زراعة المنتج في كل منطقة.



ولفت إلى أنه سيتم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري في الوزارة وتفعيله، موجهاً المديرين المركزيين في الوزارة بضرورة إعداد تقرير شهري مفصل عن عمل كل مؤسسة ضمن الاختصاص.



وجدد الوزير التركيز على أهمّية عامل الإنتاج في أي مؤسسة وتقديم الدعم الكافي له، كون وجوده هو أساس عمل الوزارة، موجهاً بضرورة التفكير بإيجاد طرق جديدة لدعمه من خلال إعادة دراسة موضوع الحوافز، مشيراً إلى أهمية الاجتماعات التقييمية مع المعنيين في مؤسسات الوزارة، وسيتم التوجه إلى قضايا أكثر عمقاً ترتبط بالواقع الإنتاجي والفني والتسويقي، بحيث يكون الدور الأساسي فيها للمديرين المركزيين والمديرين العامين في المؤسسات.



الوطن