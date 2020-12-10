وزير الصحة السوري يكشف عن ازدياد عدد الإصابات بكورونا

كشف وزير الصحة السوري، حسن الغباش، عن ازدياد واضح في عدد إصابات كورونا.



وقال الغباش، خلال تواجده في مشفى الطوارئ في دمشق المخصص لاستقبال حالات كورونا إن «بقاء الوضع ضمن السيطرة يتطلب التزام الجميع بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد المكاني».



وأضاف وزير الصحة أن هناك من يدعو إلى عودة الإغلاق، وتابع.. «نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة وهي ليست الحل بكل الأحوال فقطع العدوى يتطلب من الجميع التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية».



يشار إلى أن مشفى الطوارئ في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وضع في الخدمة لاستقبال حالات كورونا، وهو مجهز ب ١٢٠ سرير وأسطوانات أوكسجين لكن لم يستقبل حتى الآن أي حالة لقدرة المشافي على التعامل مع الوضع حالياً.