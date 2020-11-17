وزير الصحة: الحصار المفروض أثّر على القطاع الصحي بشكل كبير

أكد وزير الصحة، حسن الغباش، أن الحصار الجائر المفروض على سورية أثّر على القطاع الصحي بشكل كبير، موضحاً أنه أثّر على موردي التجهيزات الطبية وطريقة جريان المال، لأن هناك الكثير من التجار السوريين كانوا يستخدمون الوسائل الوسيطة لتحويل الأموال، وما يهم الوزارة أن تكون هذه التجهيزات موجودة بالطرق القانونية والنظامية.



وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة الصحة، فشدد بعض أعضاء اللجنة على مراقبة أسعار الأدوية والرقابة على أسعار المشافي الخاصة وتوفير اللقاحات النوعية من قبل الوزارة، مشيرين إلى ضرورة استثناء وزارة الصحة من شرط المسابقات وإجراء عقود سنوية لخريجي المعاهد الطبية، لرفد الوزارة بالكوادر المؤهلة والمدربة، إضافة إلى زيادة اعتمادات الوزارة للقيام بما هو مطلوب.



ولفت الغباش إلى أن أي شيء وارد إلى سورية عليه حصار وعقوبة، خصوصاً التجهيزات، مثل أجهزة الرنين المغناطيسي، مشيراً إلى بعض الصعوبات الأخرى مثل تقلبات سعر الصرف أمام الليرة لتوريد الأجهزة وغيرها وفق العقود التي تعلن عنها الوزارة.



وخلال رده على مداخلات أعضاء اللجنة، أكد الغباش أنه تم الاجتماع مع جميع مصنعي الأدوية في سورية وأن العمل يجري على استعادة جزء من الأسواق الخارجية باعتبارها رافداً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى سعي الوزارة لعدم رفع أسعار الأدوية، ومؤكداً أن المشافي شريك للوزارة، ويجب دعمها ومراقبتها بما يضمن الوصول إلى العدالة.



كما ناقشت اللجنة موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لمجلس الوزراء وموازنة مجلس الدولة



الوطن