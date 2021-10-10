وزير السياحة يعلن عودة الاستثمارات السياحية قريبا

أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني، أن القطاع السياحي قطاع تنموي اقتصادي هام ووزارة السياحة وضعت خطة حتى عام 2030 لتطويره وتعديل العديد من التشريعات الخاصة بالاستثمارات السياحية.



وأضاف خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لاتحاد غرف السياحة السورية بحمص، أن القطاع السياحي مستمر بالعمل من خلال السياحة الداخلية التي سجلت هذا الصيف موسم جيد بنسبة الاشغالات الفندقية وصلت لأكثر من 95 بالمئة.



وأوضح الوزير مارتيني أن قانون الاستثمار 18 أعطى ميزات عديدة للاستثمار السياحي إضافة للاعفاءات فالمناخ الاستثماري السياحي بسورية مناخ مناسب وسنشهد عودة لمشاركة دول الجوار بالاستثمارات السياحية خلال الأشهر القادمة، لافتاإلى أهمية دور غرف السياحة في تنفيذ خطة الوزارة لتطوير القطاع بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.



بتوقيت دمشق