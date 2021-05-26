وزير السياحة يشارك باجتماع منظمة السياحة العالمية ومؤتمر إنعاش السياحة في الرياض

تشارك وزارة السياحة بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ومؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الـ 26 والـ 27 من أيار الجاري.



وأوضحت وزارة السياحة في بيان لها أن وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وصل إلى الرياض مساء أمس للمشاركة في هذه الاجتماعات بدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية.