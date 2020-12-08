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وزير الزراعة يوضح حقيقة دعوته المواطنين لصناعة الخبز في منازلهم

نفى وزير الزراعة د.محمد حسان قطنا التصريحات المتداولة حول دعوته المواطنين صنع الخبز في منازلهم، وأوضح أن ما قاله هو "نتوجه وندعو الفلاحين لتطبيق زراعة الحيازات الصغيرة التي لم تكن تزرع ضمن محصول القمح، لتأمين احتياجاتهم الذاتية من الغذاء، نتيجة النهج الحالي للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الأسري، وبالتالي يساهم في تأمين احتياجات الفلاحين من "البرغل، الفريكة، السميد" وبذلك تخفيف الضغط على الاحتياج الكلي في البلد.


وبين د.قطنا أن مبدأ المساعدة الذي تحدث عنه هو أنه عندما ينتج كل فلاح احتياجاته بالتالي يخفف من الكميات التي تستورد.