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حول المسألة التركمانية في سورية

وزير الزراعة : الأولوية للقطاع الزراعي بتوفير المحروقات.

اوضح وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي م. محمد حسان قطنا  انه قد تم البدءأ بتوزيع الدفعة الثانية من أسمدة القمح والأمور جيدة، كما نعمل على تنظيم مراكز الاستلام لتخفيف القيود والإجراءات لمساعدة الفلاحين على الاستقرار.

وتم التوزيع بشكل عادل ومنظم و لدينا فائض 12 ألف طن من البذار المتاحة للتوزيع.اوان الأولوية للقطاع الزراعي بتوفير المحروقات.

ويسمح لأي فلاح الحصول على قرض لتركيب شبكات ري حديثة بفائدة 3% فقط.وبسبب عدم التقيد بالشروط الإدارية لاستثمار أوراق الغار وتجاوز الشروط الفنية لنسب القطع لذا تم إيقاف تصدير أوراق الغار ، و نشجع على وجود منشآت لاستخراج المواد الأولية من أوراق الغار و تصديرها كمادة مصنعة.

 



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