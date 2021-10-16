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وزير الزراعة :إنتاج هذا العام من الحمضيات يقارب إنتاج العام الماضي

أوضح وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن إنتاج هذا العام من الحمضيات يقارب إنتاج العام الماضي، حيث كان العام الماضي   700 ألف طن، فيما بلغ هذا العام  770 ألف طن

معدل الانتاج السنوي يزيد عن مليون طنا ولكن عدم توفر المياه وانخفاض المياه في السدود أثروا على الانتاج

و من المتوقع ارتفاع أسعار الحمضيات هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف خدمات الانتاج على الرغم من توفرها كون معظمها مستورد 

وهنالك منافذ بيع جديدة بالنسبة للفلاحين بدون أن يدفعوا أي هوامش ربحية للتجار وهناك لجنة في السوق تضمن حق الفلاح شام اف ام