وزير الدفاع الأميركي يبدأ زيارة إلى منطقة البحر الأسود

توجّه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأحد 17/10/2021، إلى منطقة البحر الأسود، في زيارةٍ "ترمي إلى تعزيز التحالفات مع البلدان التي تواجه ضغوطاً روسية، والتعبير عن امتنان الولايات المتحدة لإسهام هذه الدول في الحرب في أفغانستان طيلة عقدين"، وذلك وفق ما أعلن مسؤولٌ رفيعٌ في وزارة الدفاع الأميركية، في تصريحٍ إلى الصحافيين قُبيل الزيارة.



وشدَّد هذا المسؤول على أن الزيارة ترمي إلى "تعزيز سيادة البلدان الموجودة في الصفوف الأمامية في مواجهة الضغوط الروسية".



وسيزور أوستن جورجيا ورومانيا وأوكرانيا، ثم سيشارك في قمّة وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي ستُعقد في بروكسل في الـ 21 والـ 22 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.



وسيتوجه أوستن أيضاً بالشكر إلى حلفاء بلاده تقديراً لإسهاماتهم في صفوف قوات حلف "الناتو" في أفغانستان، ولخسائرهم الكبيرة هناك خلال عقدين، قبل الانسحاب الأميركي في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.



جورجيا



وسيلتقي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، ووزير الدفاع جوانشر بورشولادزه، وسيسعى بشكلٍ أساسيٍّ إلى "مواصلة التعاون في مجال الدفاع"، حيث ينتهي هذا العام برنامج التدريب الذي يتولّاه الجيش الأميركي في جورجيا، ومدته 3 سنوات.



وتأمل جورجيا أن تُسهم زيارة أوستن في الدفع قُدُماً بملفها نحو نيل عضويةٍ كاملةٍ في حلف شمال الأطلسي.



وكان وزير الخارجية الجورجي دافيد زالكالياني أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنَّ زيارة وزير الدفاع الأميركي ترمي إلى "توجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تدعم سيادة جورجيا ووحدة أراضيها، وتنميتها المستقرة والديموقراطية، والأهداف الأوروبية-الأطلسية للبلاد".



وتابع زالكالياني "نتوقّع أن تتمحور الاجتماعات حول تعميق تعاوننا، والمسائل الأمنية الإقليمية، وعملية انضمام جورجيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي".



أوكرانيا



وسيلتقي وزير الدفاع الأميركي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، ووزير الدفاع أندريي تاران، وقد سبق لهما أن زارا واشنطن في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي، سعياً للحصول على تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.



رومانيا



كما سيلتقي أوستن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ووزير الدفاع نيكولاي-أيونيل سيوكا، في البلد الذي يشهد أزمةً سياسيةً جديدةً، بعدما حجب البرلمان الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الليبرالي فلورين كيتسو.



بلجيكا



ويختتم أوستن جولته نهاية الأسبوع في مقرّ حلف الناتو في بروكسل، حيث تلقّت العلاقات الأوروبية مع الولايات المتحدة، التي توتّرت في عهد الرئيس دونالد ترامب، ضربةً جديدةً الشهر الماضي، حين ألغت أستراليا عقداً ضخماً مع فرنسا لتعلن تحالفاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما تسبَّب في أزمةٍ دبلوماسيةٍ كبيرةٍ، حيث وصفت فرنسا هذه الخطوة بأنها "طعنة في الظهر".