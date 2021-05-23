وزير الخارجية: تسهيلات للسوريين الذين منعوا من الانتخاب في لبنان لينتخبوا في سوريا

سلم اليوم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد نتائج فرز أصوات المغتربين السوريين إلى اللجنة القضائية العليا بحضور وزير العدل وأفراد اللجنة ونائب وزير الخارجية الدكتور بشار الجعفري وهذه الأصوات هي حصيلة 46 صندوق اقتراع في السفارات السورية.



وأدان وزير الخارجية خلال مراسم تسليم الأصوات، تعرض السوريين لاعتداءات خلال توجههم للسفارة السورية في لبنان لممارسة حقهم الانتخابي، محملاً الحكومة اللبنانية المسؤولية عن هذا الوضع.



ودعا المقداد السوريين المتواجدين في لبنان الذين منعوا بسبب الاعتداءات من أن يمارسوا حقهم الانتخابي في السفارة السورية، للعودة إلى سوريا للاقتراع ثم يمكنهم العودة للبنان معلناً عن تقديم تسهيلات لمجيئهم وعودتهم.





بدوره أشار وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى أن الانتخابات هذا العام أوسع من انتخابات 2014 خاصة أنه تم تحرير عدد من المناطق منها أرياف إدلب وحماة وريف دمشق الذي سيزود بـ 2300 مركز انتخابي تقريباً.



كما أكد وزير العدل أن اللجنة القضائية العليا حيادية ومستقلة وعلى مساواة واحدة مع المرشحين ولا يجوز لأي جهة التدخل في عملها.



وبحسب رئيس اللجنة القضائية العليا سامر زمريق فبشكل عام عدد المراكز في سوريا 12 ألف و14 ألف صندوق اقتراع قابلة للزيادة، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات عند انتهاء عملية الاقتراع حيث سيتم جمع عدد أصوات الناخبين في الداخل مع أصوات الناخبين في السفارات السورية.



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