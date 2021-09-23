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وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم اليوم سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير عبد الكريم بعد اللقاء “اللقاء فرصة للاستفادة من كل الظروف لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين” لافتاً إلى أن “الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تركت آثاراً سلبية على لبنان”.

وشدد عبد الكريم على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتفاهم على النقاط التي تسمح للسوريين بالعودة إلى بلدهم وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب فيها.