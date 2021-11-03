سوريا: بوادر حرب في الشمال والأكراد مستعدّون للتعاون مع دمشق
عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق
سوريا تودع صوتها التاريخي
الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على محصول الزيتون ويقطعون عشرات الأشجار في عفرين
مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟
لأول مرة مناورات روسية مع الجيش السوري في تل تمر..ما أهميتها؟
رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي
مصدر: تركيا قد تطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا
مسروقة من “حي جوبر الدمشقي”.. العثور على 5 من أقدم نسخ من “التوراة” في العالم بتركيا!
الاحتلال التركي يدخل تعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يدخل آليات محملة بالسلاح إلى قواعده بريفي الحسكة ودير الزور
رسالة في اللاهوت والسياسة العربية المعاصرة
انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

تحدث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، عن الخلاف مع السعودية، قائلا إن "الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية".


وقال بو حبيب إن "المملكة العربية السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله"، مشيرا إلى أن "السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير".

واعتبر: "أننا أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيهم إياه، لأن تصريحات وزير الخارجية السعودي أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة".

وشدد على أن "حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه مكون لبناني يلعب سياسة، نعم لديه امتداد عسكري إقليمي، لكنه لا يستخدمه في لبنان. هذا أكثر مما نحن نقدر أن نحله، هذه نحن لا نستطيع حل ذلك... كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن لدينا واقعا".

وقال بو حبيب إنه يعتقد أن "الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليا لحل المشكلة مع السعودية"، كاشفا أنه "لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر".

 

 

 


المصدر: "رويترز"