وزير الخارجية الصيني معزياً بالمعلم: كرس حياته للدفاع عن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها

أعرب عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية وانغ يي عن تعازيه بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.



ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله في رسالة تعزية إن “المعلم كرس حياته للدفاع عن استقلال سورية وسيادتها ووحدتها ووقف بصلابة لحماية مصالح سورية والشعب السوري وكافح بلا كلل حتى نهاية حياته كما أن وطنيته ومهنيته جديران بالإعجاب وسيبقى في الذاكرة”.



وأضاف وانغ إن “المعلم قدم إسهامات مهمة لتسهيل وتطوير العلاقات الودية التقليدية بين الصين وسورية وكانت مشاعره ودية تجاه الشعب الصيني” لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الصين تدعم الحكومة السورية والشعب السوري في حماية استقلال وطنهم وسيادتهم ووحدتهم الوطنية وتمضي في تعزيز العلاقات الثنائية الودية بين البلدين.



وكانت قد أعلنت الحكومة السورية، يوم الاثنين الفائت عن وفاة المعلم، وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء عن عمر ناهز 79 عاماً، وتميز وزير الخارجية السوري الراحل في تصريحاته بلغة دبلوماسية هادئة، على الرغم من الظروف القاسية التي تمر بها سورية منذ عام 2011.