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وزير الخارجية السعودي يقول إن المحادثات مع إيران كانت ودية ووصف المفاوضات بالاستكشافية

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن المملكة العربية السعودية "جادة" بشأن المحادثات مع إيران.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن المحادثات مع إيران كانت "ودية" في حين وصف المفاوضات معها "بالاستكشافية".

وأوضح الوزير السعودي للصحيفة خلال مقابلة: "نحن جادون بشأن المحادثات.. الأمر ليس تحولا كبيرا بالنسبة لنا، فدائما ما نقول إننا نريد إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بالحوار الذي انطلق بين بلاده والسعودية، نظرا لأهمية دور البلدين في المنطقة.

وقال عبد اللهيان، إن الحوار بين إيران والسعودية "بناء ويسير في الاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة البلدين والمنطقة عموما".

 


المصدر: رويترز