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وزير الخارجية الإيراني يحط في دمشق غداً

يصل إلى دمشق غداً، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قادماً من لبنان، في زيارة هي الثانية له إلى سورية منذ توليه منصب وزير الخارجية.

وعلمت “الوطن” أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد سيكون في مقدمة مستقبلي الوزير الإيراني والوفد المرافق، الذي سيجري في دمشق مباحثات حول آخر التطورات الاقليمية والدولية، والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني زار سورية في التاسع والعشرين من آب الفائت حيث استقبله الرئيس بشار الأسد، وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات التي يتخذها البلدان، لتعزيز التعاون الثنائي بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من الشراكات على مختلف الصعد.

 

 


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