وزير التعليم العالي : العمل مستمر لتكثيف الخدمات الجامعية الالكترونية في المرحلة القادمة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم خلال اجتماعاً ترأسه اليوم، حرص الوزارة الكبير على منح الطلاب مصدقات التخرج بالسرعة الممكنة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على زيادة الخدمات الجامعية الالكترونية، التي تم إطلقتها مؤخراً، بشكل تدريجي.



وشدد الوزير ابراهيم على تكثيف الجهود ووضع آليات لتسريع المعاملات والوثائق وإنجاز إدخال البيانات المتعلقة بنظام أتمتة الجامعات.



وأشار الوزير ابراهيم بأنه سيتم متابعة الإجراءات التي تقوم بها الجامعات بشكل يومي، من تجهيز مراكز قبول الطلاب، وتأمين جميع المستلزمات الأساسية من الأجهزة، والكوادر البشرية، والطابعات والأحبار والورق، لاستقبال الطلاب للتقدم للمفاضلات مع بداية العام الدراسي القادم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية من خلال لجان التوجيه والارشاد والمساعدة في اختيار الرغبات.