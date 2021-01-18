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وزير التربية: تعيين 8090 ناجحاً في ‏مسابقة العقود قبل شهر أيلول القادم

وصلت شكلوى حول مصير الناجحين الذين لم ‏تصدر أسماؤهم في الدفعة الثانية من مسابقة العقود، والالية التي تعتمدها الوزارة ‏في تحديد الدفعات (العدد-الوقت-الفصل).


‏كما تساءل الكثير من الناجحين عن مصيرهم، وفيما إذا سيتم التعاقد معهم من هذه ‏الدفعات من ناحية السماح لهم بالنقل والتثبيت بعد انتهاء مدة الخمس سنوات‎.‎

وفي تصريح خاص كشف وزير التربية دارم طباع أنه سيتم ‏تعيين ماتبقى من الناجحين في مسابقة العقود وذلك قبل حلول شهر أيلول  من العام ‏الجاري‎.‎

وبين طباع أن عدد المتقدمين المتبقين من مسابقة العقود يصل إلى 8090 ستقوم ‏الوزارة بتعيينهم جميعا‎.‎

هذا وأشار وزير التربية في تصريح له إلى إعادة النظر بمسابقة الموجهين وفق الكفاءات، والعمل على رفع أجور الساعات للمدرسين من خارج الملاك، ودراسة العروض التي تتعلق بالتأمين الصحي للطلاب.

 

 



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