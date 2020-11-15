وزير التربية: أهالي وغرباء يدخلون المدارس بشكل غير قانوني ويسببون شغباً وفوضى

كشف وزير التربية الدكتور دارم طباع عن ضبط عدد من المشاجرات غير اللائقة التي تحصل في عدد من المدارس، نتيجة دخول أهالي وغرباء في بعض الأحيان إلى المدرسة وللشعبة الصفية بشكل مباشر، من دون علم المدير الأمر الذي يتسبب بإشكاليات.



وأكد طباع أنه تمت مخاطبة وزارة العدل بهذا الشأن بموجب كتاب متضمن تكرار دخول أهالي وغرباء إلى المدارس من دون إذن المدارس أو مديريات التربية، وإحداث شغب وفوضى ومشاجرات فيما ينعكس سلباً على سير العملية التربوية ويعرض الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية للمخاطر.



وقال وزير التربية: إنه لا مانع من دخول الأهالي لكن عن طريق مدير المدرسة وذلك بشكل منظم ليصار إلى توجيههم بالشكل القانوني وليس بتلقاء أنفسهم، حتى لو كانوا أولياء أمور.



وفي السياق وبناء على كتاب وزير التربية الذي حمل الرقم 716 طلب وزير العدل القاضي أحمد السيد من المحامين العامين العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمثل هذه الأفعال واعتبارها ظاهرة سلبية مستعجلة في المجتمع يجب الحد منها ومنعها.







فادي بك الشريف