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وزير التجارة الداخلية: لدينا مخزون من الطحين يكفي لمدة عام كامل

طمأن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، الشارع السوري بتأكيده على توفر مخزون لدى الوزارة من الطحين المخصص للخبز يكفي لمدة عام كامل.

وصرح الوزير البرازي بهذه المعلومات خلال ترؤسه ومحافظ ريف دمشق، معتز أبو النصر جمران، اجتماعا نوعيا لرؤساء مجالس المدن والبلديات ومدراء النواحي والمناطق بغية تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن تحسين الواقع التمويني والمعيشي للمحافظة وتطوير عمل المخابز والمطاحن وصالات السورية للتجارة.

وتوعد الوزير البرازي كل فرن لا يعمل بشكل نظامي ويخدم المواطنين ويقدم خبزا جيدا بسحب رخصته وإغلاقه.

وقال الوزير البرازي في السياق: “من يسرق مخصصات المواطنين من الدقيق التمويني كمن يسرق المال العام أو القطع الأجنبي من البنك المركزي وخزينة الدولة، وهذا لن نسكت عنه وسيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحقه”.

وأكد البرازي أن جميع المواد التموينية المدعومة ولاسيما السكر والرز متوفرة في صالات السورية للتجارة وهي تكفي الجميع، مشددا على استعداد الوزارة لتأمين السلع الغذائية الأساسية في كل صالة تقوم البلديات بتوفيرها للسورية للتجارة مع موظف يندب من إحدى الجهات الرسمية بالإضافة للصالات القائمة.

 




الوطن