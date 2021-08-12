وزير التجارة الداخلية الجديد يتراجع عن قرار إلغاء توطين الخبز وزيادة المخصصات

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، التراجع عن القرار الذي اتخذه قبل ساعات بإلغاء التوطين لمادة الخبز في محافظات طرطوس وحماة واللاذقية، احتراما للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم.



وكان الوزير الجديد في الحكومة، عمرو سالم، قد نشر عبر صفحته الشخصية أنه سيتجه لإلغاء توطين الخبز.



وقال سالم: “كما سبق وتوقعت، فقد تسبب قرار ما يسمى بتوطين توزيع الخبز في بعض المحافظات بإرباكات للمواطن..



ولذلك فقد قررت إلغاء هذا التوطين تماماً مع الإبقاء على عدد نقاط البيع (المعتمدين) وزيادة مخصصات الخبز للمواطنين مع التنفيذ الفوري، ويمكن للمواطن شراء مخصصاته من أي مركز أو معتمد”.