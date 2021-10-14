الجيش العربي السوري يبدأ تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي
إعادة تشغيل الوحدة 110 بقسم الهدرجات في مصفاة بانياس
تسوية أوضاع العشرات في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي
مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف الحسكة
زحمة «انفتاح» على دمشق: أبو ظبي تقود التطبيع الاقتصاديّ
"قسد"و"التحالف الدولي" يُجريان تدريبات بالذخيرة الحية في ريف دير الزور الشمالي
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين
المقداد يلقي كلمة سورية في اجتماع دول حركة عدم الانحياز
سقوط قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين
«قسد» تنتقم من أهالي تل براك
الجيش الأميركي ينقل جنوداً ومعدات من العراق إلى سوريا
الجيش يبدأ تمشيط قرى نصيب وأم المياذن والطيبة جنوب شرق مدينة درعا
الاحتلال الأمريكي يستعرض قوته في أكبر حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
الاحتلال التركي يكثف دعمه للتنظيمات الإرهابية في إدلب وريفها

وزير الاقتصاد: نقوم بترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي

 أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أننا نقوم بترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وحماية الانتاج المحلي وتشجيع استثمار الموارد المحلية بكفاءة أعلى وتمكين القدرة على استثمار الموارد المحلية بأقصى كفاءة.وأوضح الدكتور الخليل في حوار مع الإخبارية السورية أنه يتم الاستغناء في الاستيراد عن كل ما هو كمالي وما ينتج محلياً بشكل كاف ووزارة الاقتصاد تنسق مع كل الوزارات المعنية لتوفر البيانات والمعلومات حول أي قرار اقتصادي مؤكداً أن هناك اكتفاء ذاتياً شبه كامل في الصناعات الغذائية وصناعات الألبسة والأدوية والإسمنت وغيرها.

وبين الوزير الخليل أن الحكومة ترعى كل القطاعات الانتاجية وتقدم لها الدعم اللازم لافتاً إلى أنها ما زالت حتى اليوم تقدم الكثير من المزايا للمشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة أو الكبيرة.

وحول الزيارة التي قام إلى الأردن والامارات مؤخراً قال الخليل “نحن متفائلون وزيارتنا للأردن كانت جيدة وجرت بمناخات إيجابية حيث كان هناك تجاوب من الجانب الأردني ولاسيما في مجال النقل البري” لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الاماراتي على تشكيل مجلس أعمال سوري إماراتي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.