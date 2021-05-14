وزير الادارة المحلية : تطبيق المرسوم 8 هو أولوية عمل المجالس المحلية ... نظام الإدارة المحلية قائم على التمويل الذاتي

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف دخول الوحدات الإدارية خلال السنوات الماضية في المشاريع التنموية إذ تقوم بمشاريع صغيرة تؤمن فرص عمل ودخل لهذه الوحدات



وينصب الاهتمام أيضاً بكل الأجهزة المحلية ومنها التجارة الداخلية، فتطبيق المرسوم 8 هو أولوية عمل المجالس المحلية عبر اللجان المشكلة لمؤازرة مديريات التجارة الداخلية وبلغ عدد هذه اللجان أكثر من 1500 لجنة.



ويرد في كل أسبوع للوزارة تقرير من هذه اللجان والأسبوع الماضي تم تنظيم أكثر من 770 ضبطاً عن طريقها وأكثر من 254 حالة إبلاغ.



و تأثرت الإمكانيات جداً بفعل الحرب وفقدنا الكثير من الآليات والكوادر والمباني والعمل جار على ترميم ذلك، إذ تم خلال السنوات الماضية تأمين أكثر من 1000 آلية كآليات إطفاء وجرارات وباصات نقل داخلي وغيرها، وهناك برنامج لإعادة تأهيل العديد من الآليات ومن خلاله تم تخصيص أكثر من 600 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل آليات الإطفاء.



وهناك نقص في الآليات في المنطقة الشرقية لكن أشكال الخدمة التي تقوم بها الوحدات الإدارية لا تقتصر على أن تكون الآليات مملوكة من قبل الوحدة الإدارية وهناك الكثير من القطاعات في المحافظات يتم تأمين عمليات النظافة بالتعاقد مع جهات متخصصة وكمثال في دمشق هناك إمكانيات تغطي ثلثي القطاعات والثلث الأخير يتم تأمينه بالتعاقد مع شركات متخصصة.



وفي ملف إعادة الإعمار يتم بشكل سنوي تأمين اعتماد يبلغ 50 مليار ليرة وتوزع على الوزارات المعنية، وتم هذا العام إضافة 18 مليار ليرة ليصبح الاعتماد 68 مليار ليرة ويتم التركيز في العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية لتأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم وأثمرت هذه الخطة مع الخطة الاستثمارية عن عودة حوالي 5 ملايين مهجر من الداخل أو الخارج.



وكل وزارة تتولى تنفيذ الجزء الخاص بها من خطة إعادة الإعمار وبتمويل من لجنة إعادة الإعمار، وهناك الخطط الاستثمارية والخطط المستقلة، وموازنة إعادة الإعمار تتعلق بترميم وتأهيل البنى التحتية من مبان وخدمات متضررة، فعمل الدولة لا يقتصر على هذه خطة إعادة الإعمار فقط.



ونأمل أن تكون عودة العلاقات العربية عاملاً للدفع في ملف إعادة الإعمار، إضافة للتعاون الوثيق مع البلدان الصديقة التي كانت مؤازرة لنا عبر مواقفها. ونظام الإدارة المحلية قائم على التمويل الذاتي والموارد المحلية في كل العالم هي المورد للمجالس المحلية إضافة للإعانات المقدمة من الخطة الاستثمارية للدولة.







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