وزير الإدارة المحلية يدعم اللاذقية بـ25 مليون ليرة لمواجهة النيران

في الوقت الذي تشهد فيه محافظة اللاذقية حرائق يومية داخل أراضي حراجية وزراعية، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين مخلوف أنه سيتم دعم مديرية الدفاع المدني باللاذقية بمبلغ 25 مليون ليرة لرفع جاهزية الآليات وفرق الإطفاء في مواجهة الحرائق وحماية الغابات فيها.



وحسب تصريحات مخلوف جاءت خلال اجتماع عقده ظهر اليوم في مبنى محافظة اللاذقية لبحث خطة إدارة مكافحة الحرائق في المحافظة، مشيراً إلى دعم منظومة الإطفاء في اللاذقية بآليتي إطفاء مع زيادة الدعم خلال الفترة القادمة، وذلك استعداداً لموسم الحرائق ومكافحتها والحد من خسائرها.



وناقش مخلوف خطة إدارة مكافحة الحرائق وتنسيق الجهود المشتركة للإبلاغ عن الحرائق وضمان سرعة الاستجابة والتخفيف من خسائرها، وذلك في إطار تنسيق الجهود الحكومية لمكافحة الحرائق.



وفي إطار متابعة جاهزية فرق الإطفاء ومراكز حماية الغابات التابعة لمديرية الزراعة، اطلع محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم في وقت سابق من اليوم على إمكانيات مركز حماية الغابات في القرداحة وجاهزية عمالها وفرق الإطفاء للاستجابة لمواجهة الحرائق.



كما اطلع على خزان المياه التجميعي في مفرق قرية البور الذي يؤمن تغذية لسيارات الإطفاء وسرعة تدخلها وتزودها بالمياه، مبيناً أن جميع الآليات اللازمة في مواقع الحرائق تعتبر في حال تعبئة لمواجهة أي حريق ومكافحته.



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