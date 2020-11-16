وزير الإدارة المحلية يتحدث عن خطة إعادة اللاجئين من الخارج

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، أن هناك خطة من الدولة السورية لإعادة اللاجئين في الخارج إلى وطنهم سورية ،تبدأ من مراسيم العفو التي أصدرها الرئيس بشار الأسد، وتبسيط الإجراءات للراغبين في العودة، إضافة إلى أنه تم تأمين وحدات سكنية لمن تضررت منازلهم.



وأشار مخلوف إلى أن من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عودة اللاجئين إصدار وثائق لمن فقد وثائقه وإعطاء تأجيل سنة لمن عليهم خدمة إلزامية قبل أن يلتحق بالخدمة، مؤكداً أنه تم تأمين وحدات سكنية لإيواء اللاجئين الذين تضررت منازلهم بشكل مؤقت، أما من كان منزله جاهزاً سوف يتم نقله إليه مباشرة.



ولفت مخلوف إلى أن ظرف كورونا أثر على النشاط بشكل عام وليس خافياً على أحد أن أغلب السوريين في الخارج راغبون في العودة وهذا بحسب بيانات منظمات الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدول التي تدعم الإرهاب في سورية تضغط على أبنائنا السوريين بعدم العودة أما بتهديدهم وترهيبهم بقطع المساعدات عنهم وأما بترغيبهم في زيادة المساعدات لهم.



ونوه مخلوف إلى أن تأهيل البنية التحتية والخدمات وتأمين احتياجات المواطنين في كل منطقة حررها الجيش العربي السوري أثمر بعودة 5 ملايين مهجر داخلياً إلى مناطقهم وهم اليوم مستقرين فيها.



الوطن