وزير الإدارة المحلية يؤكد على دور المجالس المحلية في ضبط الأسعار والأسواق

دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة حمص، إلى الوقوف على مطالب المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم وتبسيط الإجراءات.



وأكد مخلوف على دور المجالس المحلية في ضبط الأسعار والأسواق بالتنسيق مع وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والداخلية عبر لجان تضم ممثلين من المجالس المحلية ولجان الأحياء وممثلين من التجارة الداخلية والضابطة التموينية.



من جهته، أشار محافظ حمص المهندس بسام بارسيك في تصريح للصحفيين إلى أنه تم فور صدور القرارات الأخيرة بخصوص زيادة أسعار المازوت والخبز عقد اجتماع موسع بالمحافظة مع الجهات المعنية في المكتب التنفيذي المختص وتم إصدار التسعيرة الجديدة منوها بتواجد اللجان المحلية في كل المناطق لمراقبة التقيد بالأسعار الجديدة وأي شكوى ستتم دراستها ومعالجتها.



وكان عدد من رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظة طالبوا بضرورة إعادة النظر ببعض القرارات والتعاميم بخصوص تنفيذ المشاريع الحيوية والنهوض بالخدمات الأساسية من صرف صحي وري وتفعيل دور رؤساء الوحدات الإدارية في عملية توزيع المازوت وتأمين اليات نظافة وتحسين صناعة الرغيف وضبط سعره ووزنه ومعالجة بعض المخططات التنظيمية.