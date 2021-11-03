وزن القوى الاقليمية الحقيقي

كوينسكي ـ ترجمة مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية:

الجزء الاول

إيران هي الدولة التي يعتقد الأمريكيون غالبًا أنها تشكل تهديدًا للهيمنة على الشرق الأوسط ، لكن جيشها يفتقر إلى القدرات الأساسية للقيام بمحاولة للهيمنة. الميزة الأكثر أهمية للجيش الإيراني هي تركيزه على الحرب غير التقليدية ، لا سيما في فيلق الحرس الثوري الإسلامي ، وهو في الأساس قوة عسكرية ثانية تتلقى موارد أكثر من الجيش الإيراني التقليدي. قدرات عسكرية حقيقية: ومع ذلك ، فإن القدرات الحربية الخاصة الأخرى حقيقية ، إذا كانت محدودة ، مما يسمح للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس بدعم الحلفاء بشكل هادف في مختلف الحروب الأهلية في الشرق الأوسط ولمساعدة النظام الإيراني في الحفاظ على الاستقرار السياسي في الداخل .42 قد تجعل هذه القدرات إيران في وضع جيد نسبيًا للتعامل مع بعض متطلبات احتلال ما بعد الغزو ، على الرغم من أن خصائص إيران الفارسية والشيعية ستتفاقم في نفس الوقت. صعوبة التفاعلات مع كثير غزا السكان المحليين. لكن الخبرة في السياسة الداخلية تأتي أيضًا مع عيوب أخرى. يمكن أن يعتمد التقدم إلى مناصب قيادية عسكرية في إيران بشكل كبير على السياسة والولاء الديني بدلاً من الجدارة ، ويبذل بعض القادة العسكريين جهودًا كبيرة في الواقع لإدارة الأعمال التجارية المختلفة التي يمتلكها الجيش ، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الإيراني - نادرًا سمة من سمات إمكانات الهجوم من الدرجة الأولى ، إن وجدت. 43 أفضل القوات العسكرية الإيرانية ليست مدربة ولا مجهزة لهزيمة الجيوش المتنافسة والسيطرة على الأراضي.

في غضون ذلك ، كافح الجيش الإيراني التقليدي لعقود.

من بعض النواحي ، من المثير للإعجاب أن إيران تمكنت من الحفاظ على تشغيل أي من معداتها من خلال العقوبات الاقتصادية الشديدة التي تشمل حظر قطع الغيار وضوابط التصدير على المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. لكن الصيانة والتحديثات وحتى القدرة على تجهيز قوة كبيرة بالحد الأدنى لا تزال تمثل مشاكل بالنسبة لإيران. عندما تعلن صناعة الأسلحة الإيرانية المحلية عن قطعة جديدة ومبتكرة من المعدات ، فإنها غالبًا ما تعمل على تجميع أجزاء من المعدات القديمة لإنتاج (الوهم) الذي يحتفظ على الأقل ببعض الدبابات أو المروحيات في الميدان ؛ إن أحجام الإنتاج محدودة بالضرورة . حتى إذا تغيرت الظروف الدبلوماسية، مما سمح لإيران بشراء بعض المعدات الحديثة التي قد تحتاجها لهجمات كبرى ، فإنها ستحتاج إلى الوقت لاستيعاب المعدات الجديدة، وتعلم كيفية استخدامها إلى أقصى إمكاناتها ، والتغلب على حواجز داخلية عميقة حدت من قدرة الجيش الإيراني على تنفيذ عمليات الأسلحة المشتركة في الماضي .

على سبيل المثال ، كانت إيران منذ سنوات على وشك استلام أنظمة دفاع جوي روسية متطورة من طراز S-400 ، ولكن حتى لو كانت كذلك سيحتاج الجيش الإيراني إلى تعلم كيفية استخدامها، بأسلوب أسلحة مشترك ، في الظروف الصعبة للتحرك لشن هجمات عسكرية .

كما ستميل القيادة الإيرانية دائمًا إلى حجز الدفاعات الجوية المتقدمة للأهداف عالية القيمة في الداخل ، ولا سيما القيادة السياسية والمنشآت النووية. وحتى إذا تغيرت سياسة إيران وقدمت التزامًا كبيرًا بالاستثمار في قواتها التقليدية ، فإن التقسيم التنظيمي بين الحرس الثوري الإيراني والجيش التقليدي سيستمر في إعاقة التخطيط الاستراتيجي والفعالية التشغيلية .

تحويل الجيش الإيراني إلى قوة هجومية قادرة شيء و التهديد بفرض هيمنة إقليمية سيكون مشروعًا كبيرًا ومكلفًا وعصيبًا سياسيًا وطويل المدى وشيئاً آخر.

تركيا هي في الواقع القوة الإقليمية الأقرب إلى القدرة على تهديد الهيمنة الإقليمية. ولكن تتمثل العيوب الرئيسية التي سيواجهها الأتراك في المسافات الشاسعة التي سيتعين على جيشهم تغطيتها لهزيمة الجيوش الكبيرة الأخرى في المنطقة والمشاكل التي قد يواجهها الجيش التركي على الأرجح في التفاعل مع السكان المحليين أينما كان يقاتل في الشرق الأوسط..

سيواجه الأتراك اختلافات عرقية ودينية وثقافية تتقاتل في أجزاء رئيسية من المنطقة. من المرجح بشكل خاص أن تحفز تركيا مقاومة أي غزو أو احتلال. من ناحية أخرى، يوجد في تركيا عدد كبير من السكان وجيش كبير وحديث. لقد استفاد تدريب الجيش ومعداته من عضوية الناتو، وكانت تجربته القتالية التقليدية ناجحة نسبيًا . ومع ذلك ، يجب أن تتطابق نقاط القوة هذه مع نقاط الضعف التعويضية.

لقد ركزت بعض أهم الأنشطة العسكرية التركية على العمليات الداخلية غير التقليدية ، سواء ضد السكان الأكراد المحليين أو عبر الحدود في سوريا ، وأدت السياسات الداخلية المعقدة وتاريخ الانقلابات إلى التسييس المنهك ومنع الانقلاب داخل الجيش. ولهذا ستعيق هذه العوامل القدرات الهجومية التركية في الشرق الأوسط.

نعم، بشكل عام، يعد الشرق الأوسط بشكل عام منطقة ذات كفاءة منخفضة للجيوش التقليدية. إن الجيوش المحلية مسيّسة وموجهة بشكل كبير، وإن لم يكن حصريًا، نحو ضمان السيطرة المحلية في بلدانها الأصلية. هذا جيد للولايات المتحدة، التي ترغب في منع الهيمنة الإقليمية.

الحروب بين الجيوش الكبيرة غير الفعالة، كما في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، يمكن أن تسبب معاناة رهيبة، لكن تأثيرها ضئيل على المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. تكتسب الهجمات القليل من الأرض بتكلفة هائلة ، ويوفر النشاط البطيء في الجبهة للبلدان الأخرى في المنطقة العديد من الفرص لتعديل دعمها لجانب أو آخر للحفاظ على التوازن.

وكما قلنا؛ بشكل عام ، يعد الشرق الأوسط بشكل عام منطقة ذات كفاءة منخفضة للجيوش التقليدية.

علاوة على ذلك، يبدو أن بعض البلدان الأصغر في الشرق الأوسط لديها جيوش عالية الجودة. يمكن لـ "سبارتا الصغيرة" ، كما تُعرف الإمارات العربية المتحدة أحيانًا، أن تساهم بشكل فعال في الدفاع ضد قوة إقليمية مغيبة، لكن الإمارات العربية المتحدة الصغيرة لا يمكنها أن تهدد بشكل واقعي باجتياح العديد من الدول الكبرى في محاولة للهيمنة. وينطبق الشيء نفسه على مقاتلي حزب الله ذوي الكفاءة القتالية نسبيًا في لبنان والجيش الإسرائيلي المتبجح.

الجيوش الصغيرة التي تضرب فوق وزنها هي أيضًا جيدة للولايات المتحدة القائمة على الوضع الراهن.

يخشى البعض من احتمال وجود قوة إقليمية خارجة عن السيطرة على الشرق الأوسط - ولا سيما أن قوة عظمى مثل الصين أو روسيا ستتحالف مع دولة داخل المنطقة ، وتبني قواعد عسكرية ، وتدفق قوة عسكرية كافية إلى الشرق الأوسط من أجل تهيمن عليه.

التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة في محاولة السيطرة على الأحداث في الشرق الأوسط في العقود الأخيرة يجب أن تخلق شكوكًا كبيرة في أن قوة عسكرية أجنبية أخرى ذات قوى أضعف بكثير وأقل خبرة من الولايات المتحدة يمكن أن تخلق هيمنة عسكرية إقليمية، مهمة أكثر صعوبة من جهود الولايات المتحدة الفاشلة. علاوة على ذلك ، تتمتع الصين وروسيا بقدرات جوية وبحرية أقل بكثير لدعم مثل هذه الحملة، ولا تتمتع أي منهما بـ "قيادة مركزية" التي تسهل مثل هذه القوة.

علاقة صينية إيرانية متنامية ، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن قوة كبرى في الشرق الأوسط مهتمة بتشكيل تحالف عسكري هجومي مع أي قوة من خارج المنطقة.

مثل هذا التحالف ، إذا كان مدعومًا بقدرات عسكرية حقيقية وانتشار لمئات الآلاف من القوات الأجنبية التي ستكون ضرورية للتنافس على الهيمنة الإقليمية ، من شأنه أن يشكل تغييرًا كبيرًا في البيئة الأمنية الدولية التي تتطلب إعادة تفكير كبيرة في سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة. لكن هذه الإمكانات لا يمكن أن تتطور بسرعة ، وبدون التهديد بحدوث تحول مفاجئ في الديناميكيات، لا يوجد سبب للالتزامات المسبقة أو الاستجابات الوقائية.

يمكن للولايات المتحدة (ودول أخرى حول العالم) النظر في مثل هذا الموقف إذا وعندما يبدأ في التطور ، ووضع استراتيجية جديدة لهذا السيناريو المستقبلي المحتمل عندما تكون قد أصبحت معالمه واضحة. في الوقت الحالي، فإن تهديد هيمنة شرق أوسطية خارج المنطقة - سواء كانت روسيا أو الصين - لا يكاد يذكر في أي تحليل عسكري معقول للمنطقة.

بالنظر إلى انخفاض مخاطر الهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسط ، ما الذي يمكن أن يفعله الجيش الأمريكي مع ذلك لخدمة المصلحة الوطنية الأمريكية؟ أولاً ، قد تختار الولايات المتحدة بشكل معقول تقليص الأداة الحالية التي تختارها في المنطقة.

لعقود من الزمان، ركزت الكثير من الجهود الأمريكية غير القتالية على محاولات تدريب القوات المحلية التي تعتبرها الولايات المتحدة "صديقة". لم يكن لهذه الجهود مردود ضئيل من حيث التحسينات الواضحة في جودة القوات المحلية.

وعلى وجه الخصوص ، تلاشت القوات العراقية المدربة تدريباً مكثفاً في مواجهة هجمات داعش، وكان أداء القوات السعودية المدربة من قبل الولايات المتحدة ضعيفاً في اليمن، حيث كافحت مليشيات الحوثي أثناء القتال و تمت إصابة العديد من غير المقاتلين. ربما يكون التدريب الأكثر أهمية، وحتى التدريب الناجح، إذا كان لتحسين قدرة الجيوش في الشرق الأوسط على تنفيذ تكتيكات الأسلحة الحديثة المشتركة، من شأنه أن يزيد من قدرات السكان المحليين في كل من الهجوم والدفاع، مما يوفر نفوذاً ضئيلاً على القضية الأساسية للمواطنين الأمريكيين، وهي قدرة السكان المحليين على المنافسة على الهيمنة الإقليمية.

يمكن أن يؤدي تقليل الاتصال العسكري الأمريكي مع الجيوش الإقليمية أيضًا إلى تحسين صورة الولايات المتحدة بين شعوب الشرق الأوسط أو على الأقل التخفيف من الصورة التآمرية بأن الولايات المتحدة هي القوة الحقيقية التي تتحكم في السياسة المحلية وتضع الأجندة المحلية. حتى أولئك الذين يميلون إلى معاداة الولايات المتحدة يميلون إلى النظر إلى الجيش الأمريكي على أنه تأثير بعيد المنال وليس كأولوية يومية على قائمة الشكاوى الخاصة بهم

الجمل بالتعاون مع مركز المعطيات والدراسات الإستراتيجية