وزارة النقل:إجازة سوق مستعجلة مقابل مئة ألف ليرة سورية

أصدرت وزارة النقل اليوم قراراً يقضي بالسماح لمن يرغب في الحصول على إجازة سوق مستعجلة مقابل تسديد رسم مالي قدره مئة ألف ليرة سورية بموجب إيصال للخزينة العامة للدولة.



و بين مدير مديرية إجازات السوق في وزارة النقل معد سلمان أن القرار يأتي في إطار ضوابط منع الاستثناءات لتصبح إجازة السوق متاحة بشكل متساو لجميع المواطنين لمن يرغب منهم في الحصول عليها.



وأوضح سلمان أن القرار يستهدف المواطنين المسجلين في مدارس السياقة والمتقدمين بطلبات للحصول على إجازة سوق وقادرين ومتدربين على القيادة، مشيراً إلى أنهم سيخضعون لكل الفحوصات ولكن يرغبون بإجراء الفحص قبل موعده والحصول على إجازة سوق مستعجلة لأسباب خاصة بهم.



وأكد سلمان أن القرار لا يلغي إجراءات الفحص العملية والميكانيكية والسلامة المرورية وأن من يجتاز الاختبار يحصل فوراً على الوثيقة ليقدمها لفرع المرور في المحافظة المعنية ليحصل منها على إجازة السوق الخاصة به.