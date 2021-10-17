وزارة النقل : إنجاز 1.5 مليون معاملة عبر الدفع الإلكتروني

بينت وزارة النقل أنه مع تزايد الإقبال على استخدام الدفع الإلكتروني ، وصل عدد المعاملات المنجزة في الوزارة الكترونياً 1,550,000 معاملة ، وبلغ مجموع المبالغ المحصلة عبر الدفع الإلكتروني من بداية انطلاقته في أيار 2020 لغاية اليوم مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية.



وبينت النتائج التي حققها تطبيق الدفع الإلكتروني في عمل الوزارة سهولة وإمكانية دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته “عبر حساب بنكي من الموبايل” دون الحاجة للذهاب إلى المصرف وإمكانية الدفع في أي وقت .



وكانت وزارة النقل أتمت إنجاز مشروع الربط الإلكتروني لمديريات ودوائر النقل الفرعية التابعة للوزارة في كل المحافظات والبالغة 23 مركزاً .



وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر على الربط الشبكي مع الوزارات بعمل مديريات النقل ما حقق نتائج إيجابية ومنها الربط الذي تم إنجازه بين وزارتي النقل والداخلية لتبادل المعطيات فيما يخص “بيانات المركبات من جهة النقل و”مخالفات المرور” من جهة الداخلية، إضافة إلى الربط مع وزارة الاتصالات والربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .