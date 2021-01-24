وزارة الكهرباء تستثمر في الشمس والرياح

كشفت وزارة الكهرباء عبر مذكرة زودت بها أن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) في القطاعين العام والخاص هي نحو 28.9 مليون كيلو واط منها 22.2 مليون كيلو واط من الطاقات الشمسية ونحو 6.7 ملايين كيلو واط من الطاقات الريحية حيث هناك عنفة ريحية واحدة مرتبطة بالشبكة الكهربائية باستطاعة 2.5 ميغاواط، تعود ملكيتها للقطاع الخاص، وضعت بالخدمة مع شهر تشرين الثاني من العام 2019 وأن جميع هذه الكميات تم حقنها بالشبكة العامة بنقطة الربط.



وحول المشاريع التي تعمل عليها حالياً المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة بينت أن هناك مشاريع قيد الدراسة الفنية والمالية ومنها قيد الإعلان ومن المشروعات التي هي قيد الدراسة الفنية والمالية مشروع توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية حيث تمت الإحالة على شركة سولاريك لتوسيع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 1.734 ميغا واط لتصبح الاستطاعة الإجمالية لمحطة توليد الكسوة الكهروضوئية نحو 3 ميغا واط، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد وإنشاء محطة توليد كهروضوئية في حلب (المنطقة الصناعية) حيث تم الاتفاق مع المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب من أجل إنشاء محطة توليد كهروشمسية على المساحات العائدة للمدينة الصناعية وتم دراسة عرض فني ومالي مقدم من شركة POWERTEC لتنفيذ محطة كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب مع تأمين التمويل الكامل للمشروع على أن يتم التسديد على شكل أقساط لمدة 8 سنوات بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة، إضافة إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على طلب استكمال إجراءات التعاقد بالتراضي لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة /33/ ميغا واط في المدينة الصناعية بحلب، على حين تقوم المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء حالياً باستكمال إجراءات توقيع العقد والحصول على الموافقات اللازمة تمهيداً للمباشرة بالمشروع، وتنفيذ مشروع محطة توليد كهروضوئية في جندر حيث تم إجراء الدراسة الفنية والمالية لإنشاء محطة كهروشمسية باستطاعة 30 ميغا واط في موقع جندر مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100% من قيمة المشروع على أن يتم التسديد على شكل أقساط لمدة 10 سنوات بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة وأنه حالياً تعمل المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء على استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات الأزمة لتوقيع العقد.



بينما, فيما يخص مشاريع الطاقات الشمسية التي هي قيد الإعلان تم الإعلان لإنشاء محطة توليد كهروشمسية في منطقة مرانة باستطاعة 6 ميغا واط مع التمويل اللازم للمشروع ومحطة توليد كهروضوئية باستطاعة 40 ميغا واط في موقع جندر على ثلاثة أقسام مع التمويل اللازم، كما تم الإعلان لتنفيذ مشروع محطة توليد كهروضوئية في الناصرية لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 23 ميغا واط في موقع محطة الناصرية على ثلاثة أقسام مع التمويل اللازم للمشروع وإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 4 ميغا واط في موقع محطة الزارة مع التمويل اللازم للمشروع.



وفي مجال الطاقات الريحية بينت الوزارة أن المشاريع التي هي قيد الدراسة الفنية والمالية هي إنشاء محطة توليد ريحية باستطاعة 100 ميغا واط في قطينة بحمص مع التمويل اللازم للمشروع، وورد عرض من شركة مبنا الإيرانية وحاليا يتم دراسة هذا العرض، وعن المشاريع الريحية التي هي قيد الإعلان تم الإعلان لإنشاء محطة توليد ريحية باستطاعة 10 ميغا واط في جندر.



واعتبرت وزارة الكهرباء أن المعوقات التي تعترض تنفيذ محطات توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة هي تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع ذات الكلفة التأسيسية العالية.





الوطن